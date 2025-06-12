Сделка COP29 может принести больше инвестиций в эти страны

Последняя договоренность по международным углеродным рынкам, достигнутая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 2024 года (COP29) в Баку, может способствовать расширению участия стран в рынках и стимулировать рост инвестиционных потоков в государства с низким уровнем дохода.

Как сообщает в Day.Az, об этом говорится в последнем отчете Всемирного банка.

"Это соглашение проясняет правила трансграничной торговли углеродными единицами в соответствии со Статьёй 6 Парижского соглашения. Теперь, когда соглашение достигнуто, внимание будет сосредоточено на его практической реализации, что потребует от стран создания институциональных и нормативных рамок, а также развертывания рыночной инфраструктуры, включая соответствующие реестры", - отмечается в докладе.

Аналитики ВБ подчеркивают, что создание углеродных рынков под эгидой ООН открыло дополнительный путь для участия стран, что особенно важно на фоне усилившейся в последние годы критики в адрес добровольных углеродных рынков.

Напомним, что в ноябре 2024 года председательство COP29 объявило об окончании многолетних переговоров по созданию углеродных рынков с высоким уровнем доверия в рамках Статьи 6 Парижского соглашения. Этот вопрос был среди ключевых приоритетов председательства в 2024 году. Благодаря интенсивным техническим и политическим переговорам по параллельным трекам удалось преодолеть затяжной тупик и завершить обсуждение последнего нерешенного пункта Парижского соглашения.

Статья 6 предусматривает создание прозрачных и надежных углеродных рынков для международного сотрудничества в достижении климатических целей. Ожидается, что такое сотрудничество позволит сократить затраты на выполнение национально определенных вкладов (NDCs) до $250 млрд в год.

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