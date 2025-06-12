В сеть утекли результаты тестирования производительности iPhone 17 Pro

Процессор A19 Pro, который будет установлен в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 6: более 4 000 баллов в одноядерном режиме и свыше 10 000 баллов в многоядерном.

Как передает Day.Az, об этом в своем профиле китайской соцсети Weibo сообщил инсайдер Digital Chat Station (DCS).

Для сравнения, актуальный процессор A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro Max, показывает 3 490 баллов в одноядерном режиме и 8 606 баллов в многоядерном. Таким образом, A19 Pro обещает увеличение производительности примерно на 15% в одноядерных задачах и на 17% в многоядерных, что является существенным шагом вперед.

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре. По слухам, все четыре модели получат дисплеи с повышенной частотой обновления. Однако, в отличие от Pro-версий, базовый iPhone 17, вероятно, не будет поддерживать переменную частоту обновления, поскольку не будет оснащен передовой LTPO OLED-матрицей.

Производство нового процессора A19 Pro будет осуществляться по передовой технологии TSMC N3P. Примечательно, что по этому же техпроцессу будут создаваться и конкурирующие флагманские чипы, такие как Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500, выпуск которых также ожидается в 2025 году.