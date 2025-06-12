Как не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля?

Одним из главных факторов, влияющих на цену автомобиля, помимо года выпуска, объема двигателя, технического состояния и истории ДТП, является пробег. Чем он ниже, тем дороже можно продать авто. Именно этим и пользуются нечестные продавцы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, занижение километража - один из самых популярных способов искусственного повышения цены. Однако на этом фантазия мошенников не заканчивается. Также нередки случаи, когда восстановленные после серьезных аварий машины выставляются как почти новые, а уникальный VIN-код - попросту стирается или заменяется.

Юрист Хикмет Алиев пояснил, что в случае выявления подобного обмана размер нанесенного ущерба напрямую влияет на степень ответственности нарушителя.

"Если покупателю причинен ущерб на сумму менее 300 манатов, физическое лицо может быть оштрафовано на 350-500 манатов, должностное - на 1500-2000, а юридическое - на 4000-6000 манатов. В случае, если ущерб превышает 300 манатов, нарушителю грозит штраф в размере 3000-5000 манатов или от 360 до 480 часов обязательных общественных работ", - уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что внешний вид автомобиля может быть обманчив. Чтобы избежать проблем, необходимо тщательно проверять техническое состояние и не игнорировать проверку VIN-кода. Именно он поможет выяснить реальную историю машины - была ли она в ДТП, когда и где проходила обслуживание, и кто ее настоящие владельцы.

"Без такой проверки покупка может обернуться серьезными тратами, юридической головной болью и, в худшем случае, полной потерей автомобиля", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане все чаще фиксируются случаи, когда продавцы автомобилей кустарным способом отключают сигнальные лампы на панели, чтобы скрыть технические неисправности.