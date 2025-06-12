В Индии обнаружили двоих выживших после крушения самолета

Полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада двоих выживших.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANI.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А) рассказал, что вспомнил: "Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, и самолёт рухнул. Это было внезапное событие. Когда я очнулся, то обнаружил вокруг себя тела".

Второй выживший в реанимации. Все остальные пассажиры погибли.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18. По предварительным данным, россиян и белорусов на борту не было.

Бывший старший пилот, капитан Сорабх Бхатнагар, заявил журналистам, что, по предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба двигателя потеряли мощность.

Ранее сообщалось, что все пассажиры самолета Air India погибли.