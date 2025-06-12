https://news.day.az/world/1759933.html Все пассажиры самолета Air India погибли - ВИДЕО Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция. Новость обновляется
Все пассажиры самолета Air India погибли - ВИДЕО
Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству The Associated Press представитель индийской полиции.
"Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил", - сказал он, добавив, что самолет упал в жилом районе с офисами.
"Некоторые местные жители также могли погибнуть", - отметил полицейский.
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