Все пассажиры самолета Air India погибли

Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству The Associated Press представитель индийской полиции.

"Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил", - сказал он, добавив, что самолет упал в жилом районе с офисами.

"Некоторые местные жители также могли погибнуть", - отметил полицейский.