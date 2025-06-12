Во сколько обойдется отдых в регионах Азербайджана?

С приближением жарких летних дней встают и планы на отдых. Морской берег, зарубежные страны или день на природе вдали от городской суеты - выбор велик. Но на этот раз обратим внимание на красивые регионы Азербайджана.

А сколько стоит однодневный отдых в регионах?

Как передает Day.Az, по данным исследования корреспондента Trend, цены на однодневный отдых в регионах зависят от типа выбранного места, сезона и расположения.

Если вы представляете отдых с максимальным комфортом - в пятизвездочных отелях, спа-центрах и с богатым завтраком, цены соответствующие. Например, в Quba Palace, Şamaxı Palace, Qəbələ Chenot Palace ночь для двоих стоит от 250 до 350 манатов. Обычно в эту цену включен завтрак и некоторые дополнительные услуги. В Qəbələ Garden, Şəki Saray, небольших отелях и центрах отдыха в Лерике цены варьируются от 80 до 150 манатов. Такие места чаще выбирают семьи - и цена доступная, и условия удовлетворительные.

В сельских домах цена за одни сутки на одного человека составляет 20-30 манатов.

Для тех, кто хочет экономный и душевный отдых, сельские дома - идеальный вариант. В районах Исмаиллы, Лагич, Лерик и Гах местные жители сдают в аренду дома за 20-30 манатов в сутки на человека. Если отдыхать семьей, то за 60-80 манатов можно снять дом с 2-3 комнатами. Такой отдых далек от роскоши, но запомнится местной кухней, чистой природой и теплым приемом.

Кроме того, зимой номера в пятизвездочных отелях стоят 160-170 манатов, а летом цена поднимается до 250-300 манатов.

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