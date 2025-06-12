https://news.day.az/economy/1759832.html PASHA Capital готовится выйти на рынок Казахстана PASHA Capital ведет переговоры с Казахстанской фондовой биржей (KASE) о выходе на рынок Казахстана. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Сapital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.
PASHA Capital готовится выйти на рынок Казахстана
PASHA Capital ведет переговоры с Казахстанской фондовой биржей (KASE) о выходе на рынок Казахстана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Сapital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.
"Если не в этом, то в следующем году планируется выход на казахстанский рынок. Инвесторы из Казахстана также выразили намерение выйти на азербайджанский рынок. Мы уже разработали модель сотрудничества с ними и начали переговоры с двумя крупными инвестиционными компаниями Казахстана", - добавил он.
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