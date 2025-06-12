Первый трансфер "Араз-Нахчывана" в межсезонье

"Араз-Нахчыван" осуществил свой первый трансфер в межсезонье.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник Бар Коэн будет выступать за "красно-белых" в сезоне 2025-2026.

С 24-летним футболистом, играющим на позиции плеймейкера, подписан контракт сроком на один год. До сих пор он выступал только за израильские команды. Атакующий полузащитник, в разные годы игравший за "Маккаби Тель-Авив", "Бейтар Тель-Авив" и "Хапоэль Хайфа", последние два сезона провел в "Маккаби Нетания". Футболист, который впервые в своей карьере будет легионером, также играл за сборные Израиля U-17, U-18, U-19 и U-21.

Отметим, что, помимо главного тренера Эльмара Бахшиева, "Араз-Нахчыван" продлил контракты Иссуфа Паро, Омара Булудова, Кристиана Аврама, Тарлана Ахмедли, Урфана Аббасова, Славика Алхасова, Гара Гараева, Бахтияра Гасанализаде, Ульви Искендерова, Вандерсона Мело, Рамона Мачадо и Нуно Родригеса, и расстался с Вадимом Абдуллаевым.