Французский посол в Азербайджане Анн Буайон, похоже, утратила ясное понимание своей главной миссии и обязанностей. Тогда как ей нужно сосредоточиться на развитии конструктивных отношений с Азербайджаном - страной, где она аккредитована, - мадам Буайон с охотой переключилась на поддержку скандальных заявлений своего коллеги из Армении, посла Оливье Декотиньи.

Репостнув его эмоциональный пост о "клевете" в азербайджанских СМИ, посол явно забыла, что она не служит интересам Еревана, а представляет Францию в Баку.

Такое поведение вызывает вопрос: насколько хорошо посол понимает, что значит быть дипломатом и свои задачи? Ее первая задача - укреплять дружеские связи с Азербайджаном, а не поддерживать армянские истерики. Может, мадам Буайон стоит вспомнить, что она - посол в Баку, а не глашатай армянских амбиций?

Ей стоит понять, что не сомнительным пиаром чужих интересов нужно заниматься, а делом, который предусматривает ее должность. В противном случае ее пребывание здесь станет не более чем недоразумением.