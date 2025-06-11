В Баку состоялся концерт марокканского пианиста Махмуда Эль Муссауи по случаю Всемирного дня диалога цивилизаций.

Как передает Day.Az, поклонники классической музыки получили возможность вновь насладиться знаковыми произведениями известных композиторов XVII-XXI веков, включая сочинения марокканских и азербайджанских авторов.

Прошедший в престижном Международном центре мугама в Баку концерт был приурочен ко Всемирному дню диалога цивилизаций и стал поводом подчеркнуть особую роль Марокко, которое благодаря королевским инициативам и своей многовековой истории олицетворяет диалог между цивилизациями.

Королевство, являющееся колыбелью уникальной марокканской идентичности, на протяжении веков служило точкой соприкосновения амазигской, финикийской, римской, африканской, восточной, средиземноморской и европейской цивилизаций, создав модель синергии и уникального культурного сплетения.

В своём выступлении чрезвычайный и полномочный посол Королевства Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш, подчеркнув значение этого дня, отметил неизменную приверженность королевства инициативам, направленным на создание мостов между обществами разных культур и религий, в том числе в рамках Альянса цивилизаций ООН.

Посол отметил богатство и самобытность марокканской музыки, представленной множеством уникальных жанров и стилей, а также признал вклад марокканских артистов, выбравших классическую музыку, в развитие этого искусства.

Этот концерт, обогативший культурную повестку Баку на 2025 год, способствует продвижению марокканского наследия во всех его проявлениях и укрепляет культурный обмен и дружбу между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой.

На мероприятии присутствовали азербайджанские официальные лица, депутаты парламента, члены дипломатического корпуса и ряд представителей сферы культуры и медиа.

Отметим, что родившийся в Кенитре Махмуд Эль Муссауи является одним из ярких молодых представителей марокканской академической сцены. Музыкальное образование он начал получать в консерватории родного города, а затем продолжил обучение и профессиональную подготовку во Франции.