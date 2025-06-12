Философия великих глубин Николы Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Жители Армении и сами, возможно, того не понимают, но 12 июня 2025 года вполне может войти в новейшую историю этой страны, как день "гениальных открытий", сделанных Николом Пашиняном. Триумфатор "шашлычной революции", низвергатель Сержика Саргсяна и, в его лице, карабахского клана, побаловал своих сограждан "жемчужинами мысли".

"После выборов 2021 года, когда мы победили на парламентских выборах с лозунгом "Будущее есть, есть будущее!", оппозиционные коллеги попытались превратить это в объект политической критики. Важно смоделировать, что означает "Будущее есть, есть будущее!", - умозаключил Никол Воваевич на заседании армянского правительства.

И тут стоит добавить, что к тому времени в жизни Пашиняна и граждан Армении произошел ряд важных событий.

Никол Воваевич, как известно, изначально пытался играть роль "ястреба войны". Войдя в эту роль, он прокричал во временно оккупированном Ханкенди, что "Карабах-это Армения и точка". Это была провокация войны, но словесная. А потом, мы увидели конкретные шаги Армении в этом направлении. Первый из них имел место в июле 2020 года.

Тогда подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, с применением артиллерийских установок обстреляли наши позиции и попытались перейти в наступление. Однако в результате принятых адекватных мер по противнику был нанесен серьезный удар, и он отступил, понеся потери.

К сожалению, предотвращая атаку противника, героически погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще пятеро наших военнослужащих. Всего же в ходе тех боев 12 военнослужащих наших Вооруженных сил стали шехидами, погиб один мирный житель. В этих боях было уничтожено более 100 военнослужащих противника, выведена из строя вражеская боевая техника.

Но потом, в сентябре 2020 года, началась армяно-азербайджанская война, длившаяся 44 дня и завершившаяся освобождением города Шуша и большого числа иных наших городов и населенных пунктов, находившихся под армянской оккупацией более четверти века. В ходе 44-дневной войны по мирным азербайджанским городам с территории Армении наносились ракетные удары, в результате которых погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин и детей.

Все это не остановило победный марш азербайджанской армии и в итоге, в ночь на 10 ноября 2020 года, Никол Пашинян был вынужден поставить свою подпись под трехсторонним заявлением о прекращении огня. Несмотря на этой военно-политическое фиаско, Пашиняну удалось сохранить власть в Армении. Что, конечно же, связано с тем, что его политические оппоненты настолько омерзительны для большинства граждан РА, что они предпочли выдать новый кредит доверия Пашиняну и его соратникам.

И вот, сегодня граждане Армении услышали Никола-Златоуста.

"Я пришел к выводу о том, что будущее - это проект. Если есть проект, то есть и будущее. Если его нет, то нет и будущего. В этом контексте идеология реальной Армении является основой и проектом будущего. Будущего нет в случае, когда ты не знаешь, что будешь делать, когда ты не ориентирован на то, что будешь делать. А мы сегодня четко ориентированы. Часть этого очевидна, для другой части нам нужно время", - изрек он.

После этих его слов опозорены и высмеяны были те, кто думал, что философия - это удел древних греков или римлян. Как видим, в XXI веке её золотой фонд пополнился новым бриллиантом из Еревана. Пашинян, с его формулой "Будущее есть, есть будущее!", заставил переворачиваться в гробу Платона и не только его. В этой сакральной тавтологии скрыто, возможно, всё, что нужно знать о политике, жизни, вселенной и, конечно же, о Пашиняне.

Сразу представляется разговор:

- Доктор, у меня будет будущее?

- А у вас есть будущее?

- Есть.

- Ну вот, значит, есть будущее.

Такой уровень глубины мышления сложно переоценить. Если бы Альберт Эйнштейн дожил до наших дней, он бы, вероятно, пересмотрел теорию относительности, ведь относительно чего у нас вообще есть будущее, если рейтинг доверия к армянскому премьеру не превышает 15%, а он отчаянно философствует? Это вам не шутки. Это - философия практической пустоты.

В этой связи предлагаю "краткий курс логики" от Пашиняна: Если есть проект - есть будущее. Если проекта нет - извините, будущего тоже нет. А если вы просто живёте и работаете - это не считается. А если проект есть, но он не работает - тогда мы просто не поняли суть будущего. Подождите, и оно проявится. Конечно, критики уже попытались превратить эту манифестацию смыслов в повод для насмешек. Дескать, Пашинян, как капитан очевидность, говорит банальности уровня: "Если войдёшь в воду - намокнешь", "Если солнце светит - значит, день", "Если ты говоришь что-то - значит, ты говоришь". Но это поверхностный взгляд. Истинный смысл, как и будущее, спрятан глубоко - где-то между очередным лозунгом и свежим селфи от Пашиняна.