США резко сократит количество сотрудников в посольстве в Ираке

Американское посольство в Багдаде готовится к возвращению на родину 1 тыс. своих сотрудников в рамках программы по сокращению расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, на родину вернутся "сотрудники компаний, имеющих контракты с посольством", однако не указывается, о каких предприятиях идет речь. Источники телеканала при этом подчеркнули, что такое решение "не связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке".

Со своей стороны источник в МИД Ирака рассказал Al Hadath, что американская дипмиссия в Багдаде работает "в обычном режиме". Никаких извещений о подготовке к массовой репатриации сотрудников посольства иракские власти также не получали.

Американское посольство в Багдаде публикации в СМИ официально пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что США и Китай достигли торгового соглашения.