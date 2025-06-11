https://news.day.az/world/1759670.html США и Китай достигли торгового соглашения Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств. Как сообщает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. "Наша сделка с Китаем готова.
США и Китай достигли торгового соглашения
Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, в частности, проект соглашения позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.
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