США и Китай достигли торгового соглашения

Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Наша сделка с Китаем готова. Финальны‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌й "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в частности, проект соглашения позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.