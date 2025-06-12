https://news.day.az/politics/1759779.html Председательство в ТюркПА перешло от Азербайджана к Казахстану Председательство в Парламентской ассамблее тюркских государств (ТюркПА) перешло от Азербайджана к Казахстану, сообщает в четверг Day.Az. Новость обновляется
Председательство в ТюркПА перешло от Азербайджана к Казахстану
Председательство в Парламентской ассамблее тюркских государств (ТюркПА) перешло от Азербайджана к Казахстану, сообщает в четверг Day.Az.
Новость обновляется
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