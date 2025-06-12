Извержение вулкана на Гавайских островах

Новое извержение вулкана Килауэ началось на Гавайских островах 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фонтаны лавы поднимаются на высоту до 300 метров.

Представляем вашему вниманию данное видео: