https://news.day.az/world/1759789.html Извержение вулкана на Гавайских островах - ВИДЕО Новое извержение вулкана Килауэ началось на Гавайских островах Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Фонтаны лавы поднимаются на высоту до 300 метров. Представляем вашему вниманию данное видео:
Извержение вулкана на Гавайских островах - ВИДЕО
Новое извержение вулкана Килауэ началось на Гавайских островах
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фонтаны лавы поднимаются на высоту до 300 метров.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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