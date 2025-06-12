Белый дом заявил, что Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент по-прежнему открыт для переписки с Ким Чен Ыном. Он хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре [в 2018 году]", - сказала Ливитт. Ее попросили прокомментировать слухи о том, что Трамп якобы отправил лидеру КНДР письмо. Пресс-секретарь добавила, что другие подробности может сообщить только сам президент США.

В начале апреля Трамп заявил, что США ведут консультации с КНДР и допустил контакты с Ким Чен Ыном.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.

Ранее сообщалось, что США и Китай достигли торгового соглашения.