Армянская пропаганда снова обложалась

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская пропаганда переплюнула саму себя. Правда, плевок этот, как всегда, упал ей же на лицо.

Так, в соцсетях активно раскручивается видеоролик с поющими израильскими военными. Армяне на полном серьезе утверждают, что военнослужащие поют "азербайджанскую песню про то, как те убивали жителей "арцаха"".

Что намекал этим армянский агитпроп понятно - мол, Израиль настолько близок с Азербайджаном, что восхваляет 150 тысячный по счету "геноцид армян".

А что имеем по факту? Во-первых, никаких "геноцидов" не было, а, во-вторых, песня реально азербайджанская. Но вот чем армянская пропаганда просчиталась - исполняют израильские военные мейхану Рашада Даглы.

Слова там следующие:

Baxma bunlar deyir qocalmışam mən

Şir həmişə şirdir

Mənim qardaşım

Дословный перевод:

Не смотри, что они говорят я постарел

Лев всегда лев,

Мой брат

Конечно, немудрено догадаться, что во всем тексте мейханы нет никакого призыва к насилию над кем-либо. Но армяне, как всегда, решили услышать то, чего не было. Выставили ролик без какого-либо контекста, прикрутили к нему трагичные вопли про "невинных жертв", которых никогда не было и выдали за очередное "доказательство того", что "весь мир против армян".

Само собой, никакой связи между мейханой и "убийствами мирных жителей" нет и быть не может. Просто израильские военные оценили энергичную, ритмичную манеру исполнения, которая и делает мейхану популярной далеко за пределами Азербайджана.

Этот случай в очередной раз наглядно демонстрирует, как работает армянская фабрика фейков: сначала громкий заголовок, потом искаженная реальность, а в конце привычное обвинение в "геноциде". И никто, публикуя этот дешевый фейк, не подумал о том, что в Азербайджане то азербайджанский язык знают, фейк сразу разоблачат.

До чего же мозгов не хватает...