https://news.day.az/unusual/1759629.html

Рыба с человеческим лицом обнаружена в Британии - ВИДЕО

Карп с человеческим лицом был обнаружен в Британии. Как передает Day.Az, рыбу зовут Боб, и пятна на его голове сильно напоминают человеческое лицо. Новость об этом разлетелась настолько, что его хозяину пришлось укрепить ограду сада, поставить камеры и нанять охрану.