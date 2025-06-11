Рыба с человеческим лицом обнаружена в Британии

Карп с человеческим лицом был обнаружен в Британии.

Как передает Day.Az, рыбу зовут Боб, и пятна на его голове сильно напоминают человеческое лицо. 

Новость об этом разлетелась настолько, что его хозяину пришлось укрепить ограду сада, поставить камеры и нанять охрану.