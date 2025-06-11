https://news.day.az/unusual/1759629.html Рыба с человеческим лицом обнаружена в Британии - ВИДЕО Карп с человеческим лицом был обнаружен в Британии. Как передает Day.Az, рыбу зовут Боб, и пятна на его голове сильно напоминают человеческое лицо. Новость об этом разлетелась настолько, что его хозяину пришлось укрепить ограду сада, поставить камеры и нанять охрану.
Рыба с человеческим лицом обнаружена в Британии - ВИДЕО
Карп с человеческим лицом был обнаружен в Британии.
Как передает Day.Az, рыбу зовут Боб, и пятна на его голове сильно напоминают человеческое лицо.
Новость об этом разлетелась настолько, что его хозяину пришлось укрепить ограду сада, поставить камеры и нанять охрану.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре