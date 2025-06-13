В Индии уточнили данные о погибших в авиакатастрофе Boeing 787

Полиция индийского города Ахмедабад заявила, что в результате крушения самолета Air India, летевшего в Лондон, погибли более 240 человек, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

СМИ ранее сообщали о 294 погибших. Старший офицер полиции Ахмедабада Видхи Чаудхари пояснил агентству, что это число включало фрагменты тел.

Авиакатастрофа случилась 12 июня днем в районе Меганинагар, вблизи аэропорта Ахмадабада, расположенного в штате Гуджарат на западе Индии. Самолет вылетел в Лондон с 242 пассажирами на борту, однако вскоре после взлета потерпел крушение и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.