В Агдамском промпарке откроется завод по производству табачной продукции

В этом году в Агдамском промышленном парке откроется предприятие по производству табачной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом стало известно 12 июня в ходе медиатура, организованного Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики в Агдамский промышленный парк.

Сообщается, что работы на предприятии уже полностью завершены.

В реализацию проекта со стороны предпринимателей было инвестировано более 115 миллионов манатов, обеспечено постоянной работой 653 человека. В настоящее время в промышленном парке функционируют 9 предприятий, еще более 5 находятся на стадии строительства.

Ранее сообщалось, что Агдамский промпарк на втором месте по количеству резидентов.