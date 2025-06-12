https://news.day.az/world/1759892.html Стало известно гражданство пассажиров разбившегося в Индии самолета На борту разбившегося в индийском Ахмадабаде самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.
Стало известно гражданство пассажиров разбившегося в Индии самолета
На борту разбившегося в индийском Ахмадабаде самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.
Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.
Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта после падения лайнера было видно густое облако дыма.
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