Стало известно гражданство пассажиров разбившегося в Индии самолета

На борту разбившегося в индийском Ахмадабаде самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.

Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта после падения лайнера было видно густое облако дыма.