Стало известно, на какое здание упал самолет в Индии

Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате крушения в Индии лайнера на здание общежития, пишут местные СМИ.