https://news.day.az/world/1759917.html Стало известно, на какое здание упал самолет в Индии - ВИДЕО Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате крушения в Индии лайнера на здание общежития, пишут местные СМИ.
Стало известно, на какое здание упал самолет в Индии - ВИДЕО
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате крушения в Индии лайнера на здание общежития, пишут местные СМИ.
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