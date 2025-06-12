https://news.day.az/world/1759917.html

Стало известно, на какое здание упал самолет в Индии - ВИДЕО

Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате крушения в Индии лайнера на здание общежития, пишут местные СМИ.