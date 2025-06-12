Пашинян пообещал убрать Гарегина II

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном посте Пашиняна, где тот наехал на Кртича Нерсесяна.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян, не отвлекаясь на мелочи, продолжает фигачить по католикосу Гарегину II. В своем очередном посте на эту тему Воваевич сначала лениво поотбивался от обвинений в "азербайджанском и турецком следе", а затем прямо заявил, что Гарегин оскверняет армянскую церковь.

Показательно тут вот что. Пашинян перестал называть Гарегина Гарегином - его титульным именем. В своих публикациях армянский премьер называет его теперь только по настоящему имени и фамилии - Кртичем Нерсесяном.

"Некоторые выступают с позиций защиты Ктрича Нерсисяна. Что вы защищаете, кого вы защищаете? Ложь, обман, святотатство и таким образом вы защищаете сами себя, но у вас нет ни единого шанса", - заявил Воваевич.

Свою атаку он завершил гарантиями. Армянам Никол Пашинян пообещал "вернуть" армянскую церковь армянам и Иисусу. А что касается отставки Гарегина, то Пашинян уверенно обещает убрать его с поста католикоса - попутно говоря, что никаких "своих кандидатов" у него нет.

Кем и как Воваевич намерен католикоса "убрать" - пока что открытый вопрос. Ни процедур, ни прецедентов в Армении пока не было.