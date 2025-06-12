Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индии в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей в городе Ахмедабад.

Как сообщает Day.Az, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МИД в социальной сети.

"Глубоко опечалены новостью о трагической авиакатастрофе в индийском городе Ахмедабад. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и сил всем пережившим эту трагедию", - говорится в публикации.

Отметим, что самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Ахмедабада, расположенного в западной части Индии. На борту лайнера, направлявшегося в Лондон, находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. По информации телеканала NDTV, имеются выжившие. Официальные данные о числе погибших и пострадавших пока не обнародованы.