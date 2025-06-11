Добыче нефти в США предсказали падение

Во втором квартале 2025 года добыча нефти в США упадет впервые с периода пандемии COVID-19, а в четвертом квартале 2026 года показатель опустится с нынешних рекордных 13,5 до 13,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Управления энергетической информации США (EIA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такой прогноз противоречит намерениям президента США Дональда Трампа существенно нарастить добычу в стране. После возвращения на пост президента он пообещал развязать руки нефтяным компаниям под лозунгом Drill, baby, drill ("Бури, детка, бури"), однако одновременно настаивал на снижении мировых цен на сырье.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на минувшей неделе число работающих буровых установок в США оказалось на 50 единиц меньше, чем годом ранее в тот же период. Более того, это самое низкое количество установок с октября 2021 года, что неизбежно означает падение добычи в ближайшее время.

Таким образом компании отреагировали резкое снижение цен на нефть. По оценке EIA, в ближайшие месяцы тенденция сохранится, так что стоимость барреля сорта WTI, эталонного для Северной Америки, упадет с нынешних 64 до 61 доллара к концу года и до 59 долларов за баррель в 2026-м.