Отец устроившего стрельбу в австрийском Граце оказался выходцем из Армении

Отец Артура, устроившего стрельбу в австрийском городе Граце, является выходцем из Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что 21-летний подозреваемый жил со своей матерью-австрийкой, которая воспитывала его одна. По информации издания, его отец - выходец из Армении, и он не жил с ним в одном доме с момента развода.

Незадолго до нападения он отправил видео своей матери с просьбой простить его. В прощальном письме он сообщил об издевательствах в школе и попросил позаботиться о его кошке. Австрийская полиция обнаружила в ходе обыска в доме самодельное взрывное устройство.

Ранее мы сообщали о вооруженном нападении на школу в Австрии.