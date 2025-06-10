https://news.day.az/world/1759296.html Вооруженное нападение на школу в Австрии, есть погибшие - ВИДЕО Как минимум пять человек погибли во время атаки стрелка в австрийской школе. Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что неизвестный стрелок около 10 часов напал на школу в городе Грац. В ходе полицейской спецоперации стрелок был ликвидирован. Сообщается, что число пострадавших может быть больше. Здание школы прочесывают силовики.
Вооруженное нападение на школу в Австрии, есть погибшие - ВИДЕО
Как минимум, пять человек погибли во время атаки стрелка в австрийской школе.
Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что неизвестный стрелок около 10 часов напал на школу в городе Грац.
В ходе полицейской спецоперации стрелок был ликвидирован.
Сообщается, что число пострадавших может быть больше. Здание школы прочесывают силовики. О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.
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