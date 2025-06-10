Вооруженное нападение на школу в Австрии, есть погибшие

Как минимум, пять человек погибли во время атаки стрелка в австрийской школе.

Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что неизвестный стрелок около 10 часов напал на школу в городе Грац.

В ходе полицейской спецоперации стрелок был ликвидирован.

Сообщается, что число пострадавших может быть больше. Здание школы прочесывают силовики. О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.