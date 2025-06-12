В Азербайджане расширяются полномочия государства в сфере землепользования

В Азербайджане расширяются полномочия государства в сфере регулирования земельных отношений.

Как передает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Земельный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно проекту закона, в случае, если жилые дома и многоквартирные жилые здания построены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, взамен уничтоженного или ставшего непригодным для проживания жилья в результате стихийного бедствия, техногенной аварии или военных действий (за исключением территорий, освобожденных от оккупации), выделение земельных участков из государственной собственности муниципалитету в эквивалентной стоимости также будет считаться одним из полномочий государства в сфере регулирования земельных отношений.

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