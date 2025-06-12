Азербайджан предпринимает шаги по дальнейшему укреплению единства тюркского мира
Азербайджан как активный член тюркской семьи предпринимает продуманные меры по дальнейшему укреплению единства тюркского мира.
Как передает Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая 12 июня в Астане на 14-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).
По её словам, развитие двусторонних и многосторонних отношений с тюркскими государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.
Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, что явилось историческим достижением для всего тюркского мира. Это также сформировало новые геополитические реалии в регионе, создав новые перспективы для более тесной сплочённости тюркского мира. Максимальное задействование потенциала в сферах энергетики, транспорта, транзита и других сферах, а также внедрение новых форматов сотрудничества обеспечат дальнейшее укрепление экономического единства тюркских государств.
Ранее мы сообщали, что Сахиба Гафарова заявила о новых перспективах для тюркских народов в XXI веке.
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