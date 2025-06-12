Сахиба Гафарова заявила о новых перспективах для тюркских народов в XXI веке

XXI век является веком новых возможностей для тюркских народов.

Как передает Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая 12 июня в Астане на 14-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Спикер подчеркнула, что XXI век является периодом развития и прогресса для тюркских народов. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, этот век должен стать веком развития тюркского мира.

Она отметила, что это видение основано как на нашем общем наследии, так и на возрастающем потенциале тюркских государств в политической, экономической и гуманитарной сферах.

С.Гафарова заявила, что путь к новому подъему тюркских народов лежит через их единство и солидарность.

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что в современную эпоху стремительного изменения мира геополитические процессы становятся все более сложными, глобальные вызовы требуют коллективных ответов, а устойчивое развитие зависит не только от ресурсов, но и от единства, солидарности и способности к стратегическому мышлению. Тюркский мир обладает уникальным потенциалом в этом контексте. Это не просто союз государств, а цивилизационное сообщество, объединённое общим языком, историей и национальными духовными ценностями.

Ранее мы сообщали, что Сахиба Гафарова отметила углубление сотрудничества между тюркскими странами.