https://news.day.az/officialchronicle/1760008.html В Азербайджане увеличен размер президентской пенсии для семей шехидов Ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов увеличена на 100 манатов.
В Азербайджане увеличен размер президентской пенсии для семей шехидов
Ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов увеличена на 100 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.
Согласно указу, с 1 июля 2025 года размер пенсии увеличен с 600 до 700 манатов.
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