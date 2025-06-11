Сахиба Гафарова в Казахстане

Возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация 11-го июня прибыла в город Астана для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств (ТЮРКПА) и 14-м пленарном заседании Ассамблеи.

Как сообщает Day.Az, в международном аэропорту им. Нурсултана Назарбаева в Астане спикера Сахибу Гафарову встречали заместитель спикера Мажилиса Парламента Казахстана Альберт Рау, секретарь Мажилиса по международным вопросам и вопросам безопасности и обороны Айдос Сарым, секретарь Мажилиса по законодательным и судебно-правовым реформам Махаррам Махаррамов, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейа Эр и другие официальные лица.

Программа визита предусматривает выступления спикера Милли Меджлиса и действующего председателя ТЮРКПА Сахибы Гафаровой на заседании Совета ТЮРКПА и пленуме Ассамблеи, а также ряд встреч с руководителями участвующих в заседаниях парламентских делегаций и официальными лицами Казахстана.