Гянджа готовится к Играм СНГ

Гянджинский дворец спорта приводится в полную готовность к проведению III Игр СНГ в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, дворец общей площадью 40 тысяч квадратных метров считается одним из крупнейших спортивных сооружений не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.

Гянджинский дворец спорта оснащен всей необходимой инфраструктурой. Здесь есть залы и площадки для проведения различных соревнований.

В комплексе будут функционировать SPA-центр, три конференц-зала, большой ресторан, зоны coffee break и магазины. Одним из факторов, повышающих значимость объекта, является наличие современной гостиницы.

Работы по реконструкции Гянджинского городского стадиона, где состоятся церемонии открытия и закрытия III Игр СНГ, также активно продолжаются. Площадь арены расширена до 10 гектаров.

Гянджинский городской стадион строится в соответствии с требованиями четвертой категории УЕФА. Его вместимость составит 15 464 зрителя. На данный момент завершено около 80% строительных работ.

Ранее мы сообщали, что презентована официальная интернет-страница III Игр стран СНГ.