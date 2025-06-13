Израиль объявил мобилизацию

На фоне обострения напряженности с Ираном в Израиле объявлена мобилизация резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильский портал Ynet, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с приказом №8 мобилизует тысячи военнослужащих запаса для службы в ключевых подразделениях - ВВС, Командовании тыла, Северном и Центральном командованиях, военной разведке, а также в Командовании противотанковой обороны.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.