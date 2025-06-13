https://news.day.az/world/1760101.html Посольство США усилило меры безопасности для сотрудников в Израиле Посольство США в Израиле направило предупреждение всем сотрудникам и членам их семей с призывом соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ. Дипломатическая миссия рекомендовала не покидать текущее место пребывания до получения дальнейших указаний.
Посольство США усилило меры безопасности для сотрудников в Израиле
Посольство США в Израиле направило предупреждение всем сотрудникам и членам их семей с призывом соблюдать меры предосторожности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.
Дипломатическая миссия рекомендовала не покидать текущее место пребывания до получения дальнейших указаний.
Накануне посольство уже советовало сотрудникам и их семьям воздержаться от поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы.
Ранее мы сообщали, что в Иране посчитали бессмысленным продолжение переговоров с США.
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