В Иране посчитали бессмысленным продолжение переговоров с США

Проведение шестого раунда косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе утратило смысл после авиаудара Израиля по территории Ирана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Боруджерди.

По его словам, Иран демонстрировал добрую волю, участвуя в переговорах, направленных на снятие подозрений в отношении ядерной программы страны. Однако, как отметил Боруджерди, Израиль и США, допустив атаку, пересекли красные линии, установленные Тегераном.

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.