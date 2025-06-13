МО Ирана готово ответить Израилю

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана заявило о готовности предпринять ответные меры в связи с израильским авиаударом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана.

Согласно заявлению, атака Израиля привела к гибели большого количества военных, ученых и гражданских лиц. В связи с этим, по указанию Верховного Главнокомандующего, министерство готово к ответным наступательным действиям.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Ранее мы сообщали, что Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля.