Апелляционный суд разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

пелляционный суд в США приостановил действие постановления суда низшей инстанции о временном запрете на развертывание федеральными властями Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство о приостановлении [действия решения суда] удовлетворено", - говорится в документе, опубликованном в электронной судебной базе.

Ранее мы сообщали о том, что во Флориде разрешили давить протестующих.