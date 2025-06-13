https://news.day.az/world/1760059.html Апелляционный суд разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе пелляционный суд в США приостановил действие постановления суда низшей инстанции о временном запрете на развертывание федеральными властями Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.
Апелляционный суд разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе
пелляционный суд в США приостановил действие постановления суда низшей инстанции о временном запрете на развертывание федеральными властями Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство о приостановлении [действия решения суда] удовлетворено", - говорится в документе, опубликованном в электронной судебной базе.
Ранее мы сообщали о том, что во Флориде разрешили давить протестующих.
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