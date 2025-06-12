Во Флориде разрешили давить протестующих

Губернатор Флориды Рон ДеСантис разрешил давить протестующих.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Если ты едешь и толпа блокирует машину, угрожая твоей безопасности - у тебя есть полное право дать по газам. Даже если при этом кто-то пострадает - это будет на их совести", - заявил он.

Напомним, что в США проходят массовые беспорядки из-за мигрантской политики Дональда Трампа. Толпы людей выходят на улицы крупнейших городов, выражая недовольство планами по массовой депортации, строительству новых центров содержания мигрантов и введению жёстких ограничений на въезд.

Во многих местах участники акций перекрывают дороги, блокируют движение транспорта, устраивают сидячие забастовки и митинги у правительственных зданий. В отдельных случаях происходят столкновения с полицией. Зафиксированы случаи повреждения автомобилей, агрессии в адрес водителей и конфликтов с прохожими.

Видеокадры с улиц распространяются по соцсетям, где пользователи делятся историями о попытках проезда через толпу и агрессивном поведении протестующих. Всё это вызывает бурную реакцию в обществе - одни поддерживают протесты как выражение гражданской позиции, другие осуждают хаос на дорогах и требуют жёстких мер. Обстановка остаётся напряжённой, а количество городов, охваченных протестной активностью, продолжает расти.