Иран готовится официально объявить войну Израилю и США

По сообщениям иранских СМИ, руководство Исламской Республики в ближайшее время официально объявит состояние войны в ответ на масштабную израильскую атаку, в ходе которой были уничтожены ключевые военные и научные объекты, включая командование КСИР и ряд стратегических ядерных объектов.

Как передает Day.Az, согласно источникам, близким к Совету национальной безопасности Ирана, соответствующее заявление может быть сделано уже в ближайшие часы, после завершения закрытого заседания, проходящего в Тегеране.

В последние сутки Израиль нанёс серию воздушных и точечных ударов по Тегерану, Исфахану, Натанзу, Фордо, Куму и Тебризу. Подтверждена гибель командующего КСИР Хосейна Салами, а также двух высокопоставленных учёных, связанных с ядерной программой страны.

Параллельно, как сообщают израильские СМИ, разведслужба "Моссад" провела ряд тайных операций на территории Ирана, нацеленных на разрушение инфраструктуры, связанной с ракетными системами и противовоздушной обороной.

На улицах иранских городов замечено усиленное присутствие военных, в ряде регионов введены ограничения на передвижение, объявлена частичная мобилизация. Воздушное пространство страны остаётся закрытым для гражданской авиации.