Презентована официальная интернет-страница III Игр стран СНГ

На пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ в Баку была презентована официальная интернет-страница Игр (www.cisgames2025.com), сообщает в среду Day.Az.

На данном сайте пользователи смогут ознакомиться с самыми актуальными сведениями о ходе подготовки к предстоящему спортивному мероприятию, подробным расписанием, спортивных объектах, процедуре регистрации волонтеров и представителей средств массовой информации, а также получить доступ к другим полезным материалам, связанных с проведением Игр.

Следует напомнить, что первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в городе Казань (Российская Федерация), а в 2023 году эстафету приняла столица Республики Беларусь - город Минск. Проведение III Игр стран СНГ в Азербайджане является закономерным продолжением успешной спортивной истории страны, которая уже зарекомендовала себя в качестве организатора мероприятий международного масштаба, способного обеспечить высокий уровень проведения соревнований.