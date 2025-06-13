Иран закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления после того, как Израиль нанес воздушные удары по ряду целей по всей стране, включая столицу Тегеран.

Как передает Day.Az, об этом объявила организация гражданской авиации страны.

Ранее в аэропортах имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране из-за взрывов были отменены все рейсы.