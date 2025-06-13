Израиль задействовал для ударов по Ирану сотни самолетов

ВВС Израиля задействовали для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Istael, об этом сообщил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин.

По его словам, в ходе ударов истребители сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей.

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.