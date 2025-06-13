Генассамблея ООН приняла резолюцию по Газе

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az.

Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.