https://news.day.az/world/1760043.html Генассамблея ООН приняла резолюцию по Газе Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az. Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Газе
Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az.
Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре