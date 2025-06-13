https://news.day.az/society/1760143.html Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана - министр Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана.
Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана - министр
Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана.
Как передает Day.Az, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств также отметил, что развитие онкологической помощи в стране находится в фокусе внимания руководства государства.
"Благодаря личной поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в этой сфере достигнуты значительные успехи. Национальный центр онкологии, оснащенный передовыми технологиями, стал одним из ведущих медицинских учреждений региона", - заявил министр.
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