Израиль и Иран призвали к "максимальной сдержанности"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь напоминает об обязанности государств - членов ООН действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - указывается в заявлении.

"Генеральный секретарь просит обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать обострения конфликта", - отметил Хак.

Ранее власти Израиля объявили о нанесении ударов по Ирану, в том числе по ядерным объектам в разных районах страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью этой операции срыв иранской ядерной программы и предупредил, что удары будут продолжены.