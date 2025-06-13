Air Astana скорректирует авиамаршруты в обход Ирана и Ирака

Казахстанская авиакомпания Air Astana будет облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.

Как передает Day.Az, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.

Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях.

Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Ранее мы сообщали, что две израильские авиалинии выводят самолеты из страны.

Решение об эвакуации самолетов принято флагманскими израильскими авиаперевозчиками на фоне операции Израиля против Ирана.