https://news.day.az/world/1760113.html Две израильские авиалинии выводят самолеты из страны Израильские авиакомпании El Al и Arkia выводят самолеты из страны. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters. В авиапарке El Al находится 48 самолетов Boeing. Компания Arkia сейчас располагает восемью воздушными судами и закупила еще десять бортов.
Две израильские авиалинии выводят самолеты из страны
Израильские авиакомпании El Al и Arkia выводят самолеты из страны.
Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.
В авиапарке El Al находится 48 самолетов Boeing. Компания Arkia сейчас располагает восемью воздушными судами и закупила еще десять бортов.
Решение об эвакуации самолетов принято флагманскими израильскими авиаперевозчиками на фоне операции Израиля против Ирана.
Ранее мы сообщали, что посольство США усилило меры безопасности для сотрудников в Израиле.
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