Две израильские авиалинии выводят самолеты из страны

Израильские авиакомпании El Al и Arkia выводят самолеты из страны.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

В авиапарке El Al находится 48 самолетов Boeing. Компания Arkia сейчас располагает восемью воздушными судами и закупила еще десять бортов.

Решение об эвакуации самолетов принято флагманскими израильскими авиаперевозчиками на фоне операции Израиля против Ирана.

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