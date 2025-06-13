Трактор с прицепом опрокинулся в Ярдымлы

В азербайджанском селе Уракеран, расположенном в Ярдымлинском районе, произошла смертельная авария с участием трактора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент случился накануне и завершился трагически для местного жителя.

По предварительным данным, житель села Якуб Рафиг оглу Галиев, управляя трактором марки "Беларус" с номерным знаком 65-T-211 и прицепом, по неустановленной пока причине потерял управление. В результате трактор перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту трагедии в Ярдымлинской районной прокуратуре начато расследование.

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