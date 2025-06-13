Роскошь, коррупция и политические амбиции: армянская церковь с изнанки

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

В последние годы Армянская апостольская церковь оказалась в центре общественного внимания из-за обвинений в коррупции, роскоши и политической активности ее главы, Католикоса Гарегина II. Эти вопросы стали предметом обсуждения как в армянских, так и в международных СМИ.

Счет в швейцарском HSBC, роскошь и дорогие автомобили

В 2015 году в рамках проекта "Швейцарские сливы" были опубликованы документы, согласно которым Гарегин II имел счет в швейцарском филиале банка HSBC с суммой около 1,1 миллиона долларов США. Счет был зарегистрирован на клиента "Его Святейшество Гарегин Второй Нерсес" и открыт в 2000 году.

Гарегин II и другие высокопоставленные представители ААЦ неоднократно подвергались критике за использование дорогих автомобилей. В частности, во время визита Папы Римского в Армению в 2016 году Гарегин II передвигался на Mercedes-Benz S-Class в сопровождении кортежа, в то время как Папа использовал более скромный Renault Logan. Кроме того, архиепископ Араратский прибыл на Bentley с Range Rover Sport в качестве машин сопровождения.

Кроме того, Гарегин подвергался критике за празднование в 2010 году своего дня рождения в дорогом ресторане Еревана. На банкете присутствовали как духовная, так и светская элита Армении, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Ходят легенды о полученных подарках. Ко всему прочему, ресторан принадлежал предпринимателю Карену Карапетяну, который незадолго до этого стал мэром Еревана.

Строительство резиденции в Ереване

В 2011 году началось строительство новой резиденции Католикоса в Ереване стоимостью около 5 миллионов долларов США. Для этого был снесен Институт языка Национальной академии наук Армении! Естественно, что это вызвало протесты среди местных жителей. Кроме того, в 2013 году началась реконструкция дворца Католикоса в Эчмиадзине, проводимая группой компаний "Ташир", принадлежащей московскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Этот факт свидетельствует о зависимости церкви от армянской диаспоры в России, а, следовательно, и от спецслужб России. Достаточно вспомнить, чем закончилась аналогичная история с российским бизнесменом и бедовым "экс-госминистром НКР" Рубеном Варданяном.

Введение курса "Основы бизнеса" в духовной семинарии

В Духовной семинарии Эчмиадзина был введен курс "Основы бизнеса", что вызвало вопросы о коммерциализации церкви. Некоторые критики считают, что это свидетельствует о попытке церкви расширить свое влияние и ресурсы за пределы духовной сферы.

Не случайно представители правящей партии "Гражданский договор" выдвинули предложение о подготовке законопроекта по налогообложению имущества церкви, включая коммерческие, общественные и производственные участки, а также сотни жилых домов. Это активы, не являющиеся необходимыми для осуществления религиозной деятельности и не подпадающие под действие принятого в 2007 году закона "Об отношениях между Республикой Армения и святой Армянской апостольской церковью". Иначе говоря, они не могут быть освобождены от налогообложения.

Политическая активность и конфликты с властями

Мы перманентно наблюдаем активное вмешательство церкви в политические процессы и дела государства. Армянская церковь активно проникает в светскую политику, высказываясь по вопросам, касающимся государственной безопасности, территориальной целостности и внешней политики. Это вызывает критику со стороны правительства, которое обвиняет духовенство в подрыве демократических институтов и нарушении принципа разделения церкви и государства.

Гарегин II активно высказывался по политическим вопросам, включая критику действий армянских властей в отношении Карабаха и призывы к отставке премьер-министра Николы Пашиняна. Его заявления привели к напряженности в отношениях между церковью и государством, что, в свою очередь, поляризировало общество.

И, наконец, виртуальная перепалка Католикоса с правительственной четой Пашинян-Акопян. Помимо требований невмешательства церкви в дела государства, совершенствования налогообложения церкви и прочего, Пашинян заявил, что Гарегин недостоин занимать пост главы Армянской церкви, так как у него есть ребенок. В свою очередь, жена премьера Анна Акопян заявила о педофилии в ААЦ.

Подытоживая...

Хотя нет доказанных в суде фактов совершения Гарегином II преступлений, его деятельность и высказывания вызывали и вызывают общественные и политические споры. Личность главы Армянской церкви сегодня неоднозначно воспринимается как в армянском обществе, так и в мире.